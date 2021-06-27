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27.06.2021 05:52
Рубрика: Общество

Россиян предупредили об опасности петрушки и сельдерея

Текст: Оксана Грибанова

Употребление петрушки и сельдерея не всегда безопасно для здоровья, так как такая зелень может спровоцировать сильный ожог. Об этом рассказала кандидат биологических наук Екатерина Баранова. По ее словам, этот ожог аналогичен тому, что вызывает борщевик. При этом эффект от сельдерея особенно сильный и опасный.

"Мы часто не обращаем внимание, а между тем нарушения пигментации и сильные ожоги сельдерей вызывает", - отметила кандидат биологических наук в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: iStock
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Ранее специалисты перечислили растения, которые россияне выращивают в квартирах, однако такую растительность рекомендуется держать подальше от жилых помещений. Например, в кактусе содержится более 120 алкалоидов, многие из которых негативно воздействуют на нервную систему. Особенно это влияние вредно для домашних животных.

Небезопасны и популярные домашние фикусы и пуансеттии из рода молочаев, а также представительница семейства ароидных - диффенбахия.

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