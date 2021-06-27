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27.06.2021 18:36
Рубрика: В мире

Джонсон получил пробоину

Кто в Лондоне принял решение о провокации у Крыма?
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8491)
Опасная провокация британского эсминца Defender, который умышленно нарушил государственную границу России у берегов Крыма и чуть не вызвал прямое военное столкновение с нашими пограничниками, была санкционирована высшим политическим руководством в Лондоне. Если верить английской газете The Daily Telegraph и ее источникам в минобороны Великобритании, именно премьер Борис Джонсон взял на себя ответственность и принял окончательное решение направить боевой корабль в российские воды. Тем самым он не только рискнул жизнями английских моряков, но в итоге потерпел унизительное политическое фиаско.

Но ради чего была затеяна эта опасная игра? Ясно, что совсем не ради Украины, непризнания нынешнего статуса Крыма или утверждения свободы мореплавания в Черном море, как об этом заявляли в Лондоне, оправдываясь, за поспешное отступление Defender от российской госграницы под звуки предупредительных выстрелов.

BBC показала секретные документы о проходе эсминца Defender у Крыма

По мнению ряда обозревателей, все дело в пресловутой концепции "глобальная Британия", которую бывшая "владычица морей" принялась усиленно воплощать в жизнь после "брекзита" - выхода из Евросоюза. Самоутверждаться в глобальном плане мечтающий о прежнем имперском лоске Лондон собирается в том числе за счет военной силы - это стало ясно из представленной в конце марта доктрины внешней и оборонной политики Соединенного Королевства.

Имиджевые потери британцев от неудавшейся провокации Defender с лихвой перевесили сомнительные выгоды от ее проведения

Впрочем, как оказалось, даже в этом деле "согласия в английских товарищах нет". Так, по данным The Daily Telegraph, "креативная" идея апологетов "британского глобализма" в лице министра обороны страны Бена Уоллеса о проходе Defender через российские воды стала причиной спора с министром иностранных дел Домиником Раабом. Последний всерьез опасался, что Москва сможет использовать этот инцидент в свою пользу, и предупреждал коллег по Уайтхоллу о негативных последствиях такого хода. В итоге в дело пришлось вмешаться премьеру Джонсону, который и принял провокационное решение (от ответа на прямой вопрос журналистов о его роли в этом деле сам Джонсон уклонился).

Оказалось, что Рааб "как в воду глядел" - имиджевые потери британцев от неудавшейся провокации Defender с лихвой перевесили сомнительные выгоды, которые Лондон намеревался извлечь из нее. "Вместо того чтобы продемонстрировать возрождение британской мощи, бессмысленное столкновение у берегов Крыма разоблачило то опасное легкомыслие, которое лежит в основе британской политики. Это не просто блеф. То, что это блеф, стало ясно с самого начала. Поэтому, вместо того чтобы напугать противника, этот жест спровоцировал энергичную реакцию, призванную этот блеф разоблачить. Теперь русские могут угрожать, что они нанесут бомбовый удар по следующему британскому кораблю, который осмелится повторить путь HMS Defender, точно зная, что этого не случится", пишет журналист английской газеты Independent Патрик Кокберн в характерно озаглавленной статье - "Дипломатия канонерок не поможет возродить угасающую силу Великобритании, что бы ни думал Борис Джонсон". По мнению Кокберна, присутствие английских журналистов на борту эсминца-нарушителя свидетельствует, что "британскому правительству очень хотелось продемонстрировать миру новую "передовую" военную позицию". Однако, по его словам, "за минувшие пять лет Великобритания стала более слабым государством, хотя она и продолжает притворяться, что ее мощь растет".

Фото: Petty Officer 3rd Class Christina Ross/U.S. Navy via AP
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Если информация СМИ об определяющей роли Бориса Джонсона в провокации Defender верна, то неуравновешенный британский премьер, нещадно эксплуатирующий патриотическую и суверенную повестку в контексте "брекзита" и бесконечных спорах с Евросоюзом, окончательно заигрался. И начал опасную, прежде всего для него самого, игру. Ведь произойди настоящий конфликт в Черном море из-за этой "неуместной эскалации" (слова начальника штаба обороны Соединенного Коро­левства Николаса Картера. - "РГ".), то все политические шишки посыпятся прямиком на вечно взъерошенную голову Джонсона.

Кстати

Об одновременно удивительной, невероятной, но весьма своевременной находке целой подборки секретных документов минобороны Великобритании сообщила BBC. По данным журналистов, закрытые от общественности материалы, касающиеся в том числе и провокации британского эсминца HMS Defender вблизи берегов Крыма, были случайно обнаружены возле автобусной остановки на юго-востоке Англии за день до инцидента. Утверждается, что в общей сложности "прохожий, который хотел бы остаться неназванным" обнаружил валяющуюся под дождем папку с 50 страницами под грифами "секретно" и "чувствительная информация". Осознав важность находки анонимный гражданин обратился в BBC. Сообщается, что найденная папка принадлежала высокопоставленному чиновнику минобороны. В изученных BBC документах, поясняется что Лондон рассматривал разные варианты маршрутов движения HMS Defender в Черном море. Но в итоге из имиджевых соображений было принято решение о проходе эсминца вблизи берегов Крыма.

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