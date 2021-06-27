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Текст:   Матвей Линник 
12:35 27.06.2021

Россияне стали чаще отказываться от оформления ипотеки

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Россияне стали реже брать ипотеку на фоне роста ставок по ней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Банк России прогнозирует рост ипотеки в 2021 году на 20 процентов

В мае число выданных ипотечных кредитов снизилось до 57,1 тысячи ссуд или на 27%, а их объем уменьшился на 28,2% до 184 млрд рублей.

"Объем выдач ипотечных кредитов связан с тем, что многие игроки розничного кредитования, прогнозируя повышение ключевой ставки ЦБ, уже с апреля стали пересматривать свои кредитные ставки в сторону их повышения. Это отразилось на спросе и, соответственно, на продажах", - пояснил гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

На фоне повышения ключевой ставки Банка России, некоторые банки уже изменили условия выдачи ипотечных кредитов. Так, Сбербанк с 7 мая повысил ставки на этот продукт на 0,4 процентных пункта. По данным колл-центра сервиса "ДомКлик" Сбербанка, сейчас ставки по кредитам на готовое жилье начинаются на 7,7%, до этого они начинались от 7,3%.