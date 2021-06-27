Россияне стали чаще отказываться от оформления ипотеки

Россияне стали реже брать ипотеку на фоне роста ставок по ней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

В мае число выданных ипотечных кредитов снизилось до 57,1 тысячи ссуд или на 27%, а их объем уменьшился на 28,2% до 184 млрд рублей.

"Объем выдач ипотечных кредитов связан с тем, что многие игроки розничного кредитования, прогнозируя повышение ключевой ставки ЦБ, уже с апреля стали пересматривать свои кредитные ставки в сторону их повышения. Это отразилось на спросе и, соответственно, на продажах", - пояснил гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

На фоне повышения ключевой ставки Банка России, некоторые банки уже изменили условия выдачи ипотечных кредитов. Так, Сбербанк с 7 мая повысил ставки на этот продукт на 0,4 процентных пункта. По данным колл-центра сервиса "ДомКлик" Сбербанка, сейчас ставки по кредитам на готовое жилье начинаются на 7,7%, до этого они начинались от 7,3%.