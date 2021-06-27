У продолжения "Декстера" появилась дата премьеры

Девятый сезон "Декстера" стартует 7 ноября. Правда, это неофициальная информация канала, а реплика, исходящая от Майкла С. Холла. Прозвучала она в беседе актера с Times Radio.

Как подчеркнул Холл, это дата премьеры в США. По остальным странам он не знает, как дела будут обстоять. Канал Showtime, на базе которого находится сериал, никаких объявлений по точной дате еще не делал.

Напомним, что речь идет не о ребуте или ремейке, а именно о прямом продолжении легендарного шоу (как в свое время было с "Секретными материалами", например).

Занимается "Декстером" по-прежнему Клайд Филлипс.