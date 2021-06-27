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27.06.2021 23:50
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды

Текст: Ольга Игнатова
Неделя в центре европейской России начнется с сильных осадков, которые могут сопровождаться усилением ветра и градом, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

На севере Поволжья, севернее Нижнего Новгорода, ветер до 20 метров в секунду и сильные дожди, уточнила синоптик. Тем не менее как в центре, так и в Поволжье в начале недели еще сильная жара - до плюс 34 градусов. В Татарстане - до 36 градусов. В Саратовской области температура будет подниматься до 40 градусов. В Астраханской области - до 42 градусов.

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В Москве в начале недели еще сохранится жаркая погода, в понедельник - 30-32 градуса. При этом в понедельник и вторник в Московской, Ярославской и Тверской областях ожидаются ливни, грозы. Сильнейшие ливни накроют и Краснодарский и Ставропольский края.

Как поясняет Паршина, дожди принесет циклон, прорвавшийся сквозь антициклон. Он со вторника и охладит раскаленный воздух в столичном регионе. Днем во вторник в столице плюс 22-27 градусов. 30 июня еще прохладнее -19-24 градуса, облачно с прояснениями. Дождь, местами грозы. 1 июля - снова 22-27 градусов. Небольшой дождь.

2 июля жара может вернуться - снова прогнозируется до 30 градусов и небольшой дождь.

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