Власти Колумбии пообещали €800 тыс. за данные о напавших на вертолет президента

"Предлагается вознаграждение в размере до 3 миллиардов песо за информацию, которая позволит найти виновных в этом террористическом нападении", - объявил министр обороны Диего Молано.

На данный момент полиция смогла лишь установить, откуда, предположительно, нападавший или нападавшие открыли огонь по вертолету, на котором президент Колумбии Иван Дуке летел в сопровождении министров обороны и внутренних дел, а также губернатора департамента Норте-де-Сантандер. Поисковая группа обнаружила две брошенные винтовки неподалеку от аэропорта города Кукута, где приземлился президентский вертолет.

Как выяснилось, в результате нападения в корпус вертолета попали шесть пуль. Никто не пострадал. Более того, пассажиры узнали о нападении только после приземления, в воздухе они лишь услышали странные звуки. "Их сами пилоты не могли объяснить. Когда вертолет был уже на земле, мы осмотрели на винт и увидели следы от пуль", - рассказал мэр города Кукута Хайро Яньес, который также находился на борту.

Ответственность за нападение на главу государства пока не взяла ни одна группировка. Представители различных политических сил страны осудили теракт. Предполагается, что за атакой могут стоять группы, отколовшиеся от ФАРК, несколько лет назад превратившейся в партию, Национальная освободительная армия (последнее партизанское движение в стране) или мафиозные группы, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков в этом регионе. В последнее время здесь наблюдается вспышка насилия, недавно был подорван армейский автомобиль, погибло свыше 30 человек.