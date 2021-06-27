Власти Колумбии пообещали €800 тыс. за данные о напавших на вертолет президента

Новости

Умер актер Александр Чутко - дон Рэба из "Трудно быть богом" 13:05
Госдума планирует сэкономить до 180 млн рублей на гостиницах для депутатов 13:02
В Подмосковье за сутки выявили 2608 новых случаев COVID-19 12:49
В Подмосковье на аппаратах ИВЛ находятся почти 400 человек 12:35
Россияне стали чаще отказываться от оформления ипотеки 12:35
Москвичей предупредили о урагане с дождем 12:32
Более полумиллиона человек в 52 городах посетили агитпоезд Минобороны 12:23
Введены в график пригородные поезда Белорусского направления МЖД 11:41
Оперштаб: В Москве выявлено 6 723 новых случая COVID-19 11:37
В Индии обнаружили новый опаснейший вирус летучих мышей 11:28
СК начал проверку по факту падения дерева на москвичку 11:15
В России с 1 июля изменится порядок зачисления пенсий и соцвыплат 11:03
На Белорусском направлении МЖД затруднено движение поездов 10:38
Ракета-носитель "Союз-2.1а" установлена на стартовый стол Байконура 09:52
В Москву идет похолодание 09:41
Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на отдых этим летом 09:08
Трамп напомнил о хороших отношениях с Путиным 08:50
Хорват Перишич заболел COVID-19 перед матчем с Испанией на Евро-2020 08:10
Юрист рассказал о выплате в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком 07:43
Волков проиграл Гану в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе 07:22
Июль начнется с аномально теплой погоды в России 06:25
Россиян предупредили об опасности петрушки и сельдерея 05:52
Трамп сравнил выборы в США с голосованием на Украине 05:22
Уровень Амура у Благовещенска на 54 см превысил отметку опасного явления 04:40
Опубликованы новые рекомендации по вакцинации беременных "Спутником V" 04:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
27.06.2021 12:02
Рубрика: В мире

Власти Колумбии пообещали €800 тыс. за данные о напавших на вертолет президента

Текст: Юрий Когалов
Правительство Колумбии объявило награду в 3 миллиарда песо (около 800 тысяч евро) за информацию о том, кто в минувшую пятницу обстрелял президентский вертолет.
Фото: Cesar Carrion/Presidency of Colombia via AP Фото: Cesar Carrion/Presidency of Colombia via AP
Фото: Cesar Carrion/Presidency of Colombia via AP

"Предлагается вознаграждение в размере до 3 миллиардов песо за информацию, которая позволит найти виновных в этом террористическом нападении", - объявил министр обороны Диего Молано.

От взрыва в шахте в Колумбии пострадали 12 человек

На данный момент полиция смогла лишь установить, откуда, предположительно, нападавший или нападавшие открыли огонь по вертолету, на котором президент Колумбии Иван Дуке летел в сопровождении министров обороны и внутренних дел, а также губернатора департамента Норте-де-Сантандер. Поисковая группа обнаружила две брошенные винтовки неподалеку от аэропорта города Кукута, где приземлился президентский вертолет.

Как выяснилось, в результате нападения в корпус вертолета попали шесть пуль. Никто не пострадал. Более того, пассажиры узнали о нападении только после приземления, в воздухе они лишь услышали странные звуки. "Их сами пилоты не могли объяснить. Когда вертолет был уже на земле, мы осмотрели на винт и увидели следы от пуль", - рассказал мэр города Кукута Хайро Яньес, который также находился на борту.

Ответственность за нападение на главу государства пока не взяла ни одна группировка. Представители различных политических сил страны осудили теракт. Предполагается, что за атакой могут стоять группы, отколовшиеся от ФАРК, несколько лет назад превратившейся в партию, Национальная освободительная армия (последнее партизанское движение в стране) или мафиозные группы, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков в этом регионе. В последнее время здесь наблюдается вспышка насилия, недавно был подорван армейский автомобиль, погибло свыше 30 человек.

В мире Южная Америка Колумбия

Главное сегодня

Посол Германии в Киеве: Все боятся войны с Россией
Юрист рассказал о выплате в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком
За сутки в России подтверждено 20538 случаев COVID-19 в 85 регионах
Число погибших в результате обрушения здания в Майами достигло пяти
В Индии обнаружили новый опаснейший вирус летучих мышей
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Россия и США займутся восстановлением нормальной работы дипмиссий