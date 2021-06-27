Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ осудить действия Британии из-за провокации с эсминцем.

В своем Telegram-канале он отметил, что вся эта история обсуждается, как детектив.

"Согласно опубликованным фрагментам секретного доклада британская сторона планировала провокацию - проход корабля у берегов Крыма - российской территории. Обсуждалась и возможная реакция России на подобные действия. Понимали, на что шли", - написал спикер.

Он подчеркнул, что любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом.

"В связи с этим непонятно, почему молчат страны Евросоюза, США. Почему не заявляют о необходимости введения санкций против Великобритании. Совершенно очевидно, пытаются отмолчаться, "замять" инцидент", - отметил спикер Госдумы.

"Было бы правильно международным организациям - ООН, ОБСЕ, да и ПАСЕ с Европарламентом - осудить действия властей Великобритании и призвать к ответственности тех, кто стоит за этой авантюрой" - призвал Володин.