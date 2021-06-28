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Автор Mass Effect рассказал, почему игру не получилось экранизировать

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    28.06.2021, 14:56
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ MassEffectUnltd Фото: youtube.com/ MassEffectUnltd
Фото: youtube.com/ MassEffectUnltd

Мак Уолтерс - ведущий сценарист культовой трилогии видеоигр Mass Effect - в интервью Businessinsider рассказал, что когда-то великая серия RPG вполне могла быть экранизирована в начале прошлого десятилетия.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По его словам, права на киноадаптацию были переданы Legendary Pictures в 2010 году. Исполнительными продюсерами того проекта значились "отцы" BioWare - Рей Музика и Грег Зещук, а также один из создателей знаменитой космооперы Кейси Хадсон.

Подробностей Уолтерс не приводит, но в киностудии сменилось руководство, и планы по перенесению приключений капитана Шепарда на большие экраны резко изменились. Возможно, свою роль сыграла и неоднозначная концовка третьей части.

Впрочем, сценарист уверен, что рано или поздно Mass Effect ждет неминуемая экранизация. И, по его мнению, сериальный формат лучше бы раскрыл огромный и продуманный лор этой игры.

Фото: kinopoisk.ru
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Ранее свое участие в проекте, связанном с Mass Effect, тизерил Ведьмак и Супермен Генри Кавилл.

Недавно BioWare выпустила ремастер первых трех частей культовой серии с подзаголовком Legendary Edition, а сейчас в разработке находится совершенно новая игра - о ней пока неизвестно никаких подробностей, но уже вышел первый тизер.

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