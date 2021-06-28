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28.06.2021 08:00
Рубрика: Легковые авто

Что будет с Tesla, если на ходу разбить ей монитор мультимедиа? Есть ответ

Текст: Михаил Азнавуров

Одна из общих тенденций автомобилестроения сегодня - замена физических пультов управления сервисными системами и периферийными функциями автомобиля единым графическим интерфейсом управляемым с монитора бортового компьютера. Это экономически выгодно автопроизводителям, а в условиях воцарившегося в обществе культа персональных гаджетов встречает одобрение потребителей.

Фото: TikTok/stayfitstaylit
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Но известная старая мудрость предостерегает хранить все яйца в одной корзине, и если вместо яиц органы управления автомобилем, то в полный рост встает вопрос безопасности.

Узнать ответ на вопрос "что будет, если интерфейс выйдет из строя прямо во время поездки" решил один блогер из США, в качестве объекта выбрав ярчайшего представителя "новой школы эргономики" электромобиль Tesla Model 3.

Суть эксперимента проста - автор садится за руль Tesla, выезжает на дорогу, прямо на ходу слесарным молотком разбивает монитор, интерфейсу которого отдано управление вообще всем, чем не управляют с помощью руля и педалей. Эксперимент наглядно показал, что даже разбитый вдребезги сервисный монитор на характер движения Tesla Model 3 не оказывает ни малейшего воздействия.

Экспериментатор штатным порядком завершил поездку и столь же буднично снова тронулся в путь, варварского обращения машина совершенно не заметила.

Фото: REUTERS/ Stephen Lam
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Более того, блогер без помех связал по протоколу беспроводной связи с операционной системой Tesla свой смартфон и как ни в чем не бывало через приложение управлял микроклиматом салона, аудиосистемой и контролировал показания бортовых приборов, включая уровень заряда батареи.

Чему учит этот опыт? В общем, только тому, что Tesla Model 3 грамотно спроектированный с точки зрения безопасности автомобиль, управляющие процессоры, модули связи и блоки памяти надежно укрыты в недрах машины. Что касается графического планшета, его замена потребовала только отвертки, нескольких минут и 1477 долларов за новый планшет, работу и налог.

#Tesla