ЕАКОП приняла участие в семинаре о преимуществах коллективного управления авторскими и смежными правами

23-24 июня 2021 года заместитель генерального секретаря Евразийской конфедерации обществ правообладателей Григорий Туринцев принял участие в работе семинара на тему: "Преимущества коллективного управления авторскими и смежными правами в современном мире". Мероприятие, прошедшее в гибридном режиме, было организовано Всемирной ассоциацией интеллектуальной собственности (WIPO), Евразийской экономической комиссией и участником ЕАКОП - государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент).

Григорий Туринцев выступил в рамках двух профильных сессий, где рассказал о международной практике поддержки развития креативных индустрий в цифровой среде и инструментах управления авторскими и смежными правами в эпоху цифровых вызовов.

Отметив безусловную важность содействия развитию креативных индустрий в цифровой среде, эксперт также обратил особое внимание на общие принципы мер поддержки и практики в странах СНГ. Предложенная к рассмотрению тема имеет ключевое значение для ЕАКОП как организации, объединяющей участников из стран бывших советских республик, что подтверждают многочисленные встречи по данной тематике на созданной ЕАКОП международной коммуникационной площадке Creative Global Talks.

По мнению спикера, для эффективной поддержки креативных индустрий (понятие объединяет культурное наследие, искусство, медиа-индустрию и функциональный креатив) и преодоления возможных проблем при переходе в "цифру" требуется комплексная работа, включающая как учет особенностей территориальной, финансовой, экстерриториальной и экспортной инфраструктуры, так и развитие самой цифровой среды. Последнее подразумевает необходимость цифровизации всего процесса оборота прав (смарт-контрактов), использование общей инфраструктуры для фиксации данных об объектах и заключение цифровых сделок с правами на них, а также создание комплекса инструментов для защиты прав всех участников индустрий в цифровой среде.

"Механизмы защиты должны охватывать все объекты - не только авторского, смежного права, но и объекты промышленной собственности. Также логичным будет использование единого стандарта подачи заявления (реестр о нарушениях прав - "черный" список) как для информационных посредников, судебной власти, так и органов надзора в сфере коммуникаций, которые блокируют пиратские ресурсы", - пояснил Григорий Туринцев.

При этом нельзя забывать о работе с так называемым "белым списком" легальных распространителей контента, которые должны иметь ряд преференций, например, ускоренный доступ к судебным и административным процедурам защиты.

Материальное стимулирование появления нового контента, создание реестров различных произведений, в том числе орфанных, и раскрытие статистики использования произведений для рассмотрения интеллектуальной собственности в качестве залога позволит внести существенные преобразования в IP-мир, сделав его более прозрачным, безопасным и многофункциональным, что особенно актуально для стран евразийского союза, где развитию инноваций, авторскому и смежному праву уделяется пристальное внимание.

Все вышеперечисленные идеи - не составляющие сюжета произведения-утопии, а реальность, воплощенная в функционале различных сервисов Ассоциации IPChain, созданной в том числе, по инициативе участников ЕАКОП - российских организаций по коллективному управлению правами - Российского Авторского Общества, Всероссийской Организации Интеллектуальной Собственности и Российского Союза Правообладателей.

Среди IT-решений инфраструктуры IPChain, уже реализованных в странах ЕАКОП или только рассматриваемых для апробации, следует выделить внедренный в 2020 году Кыргызпатентом сервис по предоставлению авторам и правообладателям удаленного доступа к информации о начислении авторского вознаграждения в системе учета и распределения авторского вознаграждения HyperGraph, используемый на территории Республики Беларусь сервис Fonmix для легального фонового аудио - и видеобрендинга, звукового оформления различных объектов и мониторинга стриминговых сервисов, широко известную в странах СНГ экосистему сервисов n`RIS, направленных на защиту, хранение и управление произведениями. Дальнейшая работа с объектами, связанная с их монетизацией, успешно реализуется платформами IPEX и CO-FI: первая является площадкой для проведения всех видов сделок с правами и объектами интеллектуальной собственности, а вторая позволяет привлечь инвестирование для реализации творческих объектов под залог интеллектуальной собственности, что является прорывным решением для отрасли.

Все представленные сервисы и идеи участники семинара - видные эксперты в сфере авторского и смежного права, интеллектуальной собственности - восприняли с интересом, что еще раз подтверждает их актуальность и информационную содержательность при ответе на вызовы современности.