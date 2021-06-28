Глава Минздрава оценил расходы на борьбу с COVID-19

Борьба с COVID-19 обошлась российской системе здравоохранения более чем в триллион рублей. Об этом сообщил в эфире Первого канала глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр также заявил, что вакцину от коронавируса получили 23 миллиона россиян. По словам Мурашко, в последние дни скорость вакцинации возросла.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).