Камеры фото- и видеофиксации заработают по правилам

Камеры фотовидеофиксации нарушений, места их установки будут соответствовать требованиям, которые установит к ним правительство. В случае, если требования будут нарушены, штрафы с этих комплексов выносится не будут. Правительство подготовило положительный отзыв на поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Поправки подготовили сенаторы Андрей Клишас и Ирина Руковишникова. Согласно им статья 2.6.1 КоАП дополняется примечанием, по которому требования к работающим в автоматическом режиме камерам и к полученным с их использованием материалам устанавливаются правительством Российской Федерации. Также кабмин наделяется полномочиями по установлению порядка применения этих комплексов для фиксации правонарушений, порядка обработки, хранения и направления в компетентный орган информации об административных правонарушениях.

В статье 24.5 КоАП предлагается закрепить, что нарушение этих требований и порядка исключают производство по делу об административном правонарушении.

"Правительство поддерживает законопроект" - говорится в проекте заключения.

Это важное для всех автовладельцев решение. Сейчас требования к самим камерам прописаны только в соответствующем ГОСТ. Требований к местам их установки - нет. Равно как нет и требований к материалам, которые с этих комплексов направляются. Поэтому часто возникают претензии к тем или иным средствам фотовидеофиксации нарушений, а также к их настройке и калибровке. Но самое главное, претензии к установке комплекса сейчас не основание для отмены штрафа. Эти поправки в КоАП позволят отменять штрафы только на основании того, что камера была установлена не по правилам.

Проект постановления правительства будет подготовлен позднее. Поэтому какие требования к комплексам фотовидеофиксации, а также какие требования к местам их установке и направлению материалов в него войдут - пока неизвестно.