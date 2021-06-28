Мантуров: Экспортные пошлины не влияют на контракты по гособъектам

Введение экспортных пошлин на цветные и черные металлы не отменяет достигнутых договоренностей по контрактам со скидками для госстроек и гособоронзаказа. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он уточнил, что пошлины не отменяют договоренностей с производителями металлургической продукции, которые на сегодняшний день готовы заниматься прямыми контрактами.

"Они очень ответственно подошли, это касается и гособоронзаказа, и, как вы сказали, в первую очередь бюджетных социальных строек", - сказал министр.

Экспортные пошлины введены на более чем 340 наименований продукции, сбор состоит из базовой ставки в 15% и специфической, которую будут рассчитывать в долларах за тонну. Сейчас профильные министерства изучают вопрос о направлении средств от временных экспортных пошлин для компенсации удорожания металлургической продукции.