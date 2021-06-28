Меркель: ЕС следует обсуждать отношения с РФ не между собой, а с Москвой

Страны Евросоюза должны обсуждать проблемы, которые возникают в отношениях с Россией, не между собой, а непосредственно с Москвой. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе франко-германской парламентской ассамблеи.

По ее словам, на саммите Россия-ЕС можно обсудить все волнующие членов Евросоюза вопросы. "С моей точки зрения, на такой встрече необходимо говорить по всем вопросам, которые нас беспокоят, и по тем, по которым мы хотим сотрудничать", - заявила канцлер ФРГ. "Я думаю, что лучше не только постоянно обсуждать это между собой, но провести дискуссии по этим вопросам с российским президентом", - добавила Меркель.

По ее оценке, отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне. "Но и во времена холодной войны велись переговоры", - напомнила канцлер. "Отсутствие диалога не ведет к решению проблем. Но мы идентифицировали темы, по которым мы хотим говорить с Россией, мы поручили провести работу, чтобы определить формат и условия переговоров. Это значит, что мы продвинулись вперед, но пока не у цели", - отметила Меркель, обратив внимание, что внутри ЕС нет единой позиции по поводу проведения саммита.