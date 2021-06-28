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27.06.2021 18:58
Рубрика: В мире

Меркель отказали в саммите

Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8491)
Инициатива Берлина о проведении саммита между Евросоюзом и Россией потерпела неудачу. Лидеры 27 стран ЕС в ходе жаркой дискуссии так и не смогли согласовать возможность проведения такой встречи. Уже не в первый раз предложения европейских тяжеловесов разбиваются о слепую русофобскую позицию так называемых младоевропейцев. Прибалтийские государства, а также Польша препятствуют установлению хоть какого-то диалога с Москвой.

Предложенный канцлером Ангелой Меркель формат встречи на высшем уровне мог стать логическим продолжением состоявшегося в Женеве саммита президентов России и США. Вероятно, завершающая свою карьеру на посту главы правительства ФРГ Меркель искренне рассчитывала окончить свой срок на мажорной ноте, продемонстрировав, что Евросоюз способен иметь самостоятельную внешнюю политику. Идею саммита поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Италии Марио Драги, а также канцлер Австрии Себастьян Курц. Как выразился Драги, "некоторые страны Северной Европы" отложили рассмотрение этого вопроса на неопределенный срок якобы из-за неожиданности самой идеи немецкого канцлера.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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Все попытки Меркель убедить коллег "проявить храбрость" ни к чему не привели. Идею отвергли не только страны Прибалтики, Польша и Нидерланды, но и руководство европейской бюрократии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе следует вести диалог с позиции силы и вообще готовиться к ухудшению отношений с Россией. В итоге вместо предметного разговора с Москвой главе евродипломатии Жозепу Боррелю страны ЕС поставили главную задачу - изыскать новые возможности для введения дополнительных санкций в отношении России.

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