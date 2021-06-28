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28.06.2021 11:05
Рубрика: Происшествия

Минюст опубликует список юридических клиник, оказывающих бесплатную помощь

Текст: Владислав Куликов
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, наделяющий Министерство юстиции России полномочиями получать отчеты от юридических клиник, оказывающих бесплатную помощь. Также ведомство составит и опубликует список всех клиник, в которые граждане могут обратиться за помощью.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Напомним, юридические клиники создаются при вузах. Проект прописывает дополнительные требования к таким клиникам. В частности, в их работе не смогут участвовать студенты, имеющие академическую задолженность.

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Напомним, не так давно министр юстиции России Константин Чуйченко заявил о планах усовершенствовать систему бесплатной юридической помощи, в том числе разработать стандарты такой помощи, а также запретить навязывать платные услуги под видом бесплатных консультаций.

"Юридические фирмы с разной степенью добросовестности используют приманку бесплатной юридической помощи, которая нередко на деле оказывается более, чем платной. А часто еще и весьма неквалифицированной", говорит вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Михаил Толчеев. По его мнению, необходимо нормативное закрепление профессионализации сферы юридической помощи в рамках единой независимой корпорации, в которых все участники правоотношений действуют по единым правилам и стандартам.

В целом, по словам вице-президента ФПА, законопроектом предлагается уточнить два весьма важных элемента системы оказания бесплатной юридической помощи. "Прежде всего вводятся некоторые четкие параметры образования и функционирования юридических клиник при высших учебных заведениях юридического профиля. Устанавливаются требования, предъявляемые к участникам, а также требования непосредственно к процессу оказания помощи, призванные исключить ошибочные и некачественные советы правового характера", - подчеркнул он.

Второй составляющей законопроекта является создание системы единых форм отчетности для субъектов, оказывающих юридическую помощь бесплатно. "Эти дополнения в нормативное регулирование представляются особенно важными на современном этапе, - говорит Михаил Толчеев. - Озвученная на различных уровнях потребность в получении бесплатной юридической помощи, а значит, и выделение средств налогоплательщика на эти цели, должны базироваться не только на социологических данных о гражданах страны, отнесенных законом к категории социально незащищенных. Общепризнанные принципы справедливости и эффективного расходования бюджетных средств предполагают всестороннюю оценку действительной потребности, а также того, насколько существующие институты общественного устройства эти потребности удовлетворяют на сегодняшний день.

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Общепризнано, что система бесплатной (субсидируемой) юридической помощи не должна поощрять безответственное сутяжничество и злоупотребление правом на правосудие. Поэтому крайне важно иметь действенные инструменты измерения того, насколько существующие механизмы способны обеспечивать получение такой помощи теми, кто в ней действительно нуждается. И уже на этой основе принимать решение о поддержке или развитии тех или иных институтов с использованием бюджетного финансирования. С учетом этого предложения правительства РФ по внесению формальной определенности в вопросы отчетности следует признать заслуживающими поддержки".

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