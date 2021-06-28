Минздрав: В РФ не было ни одного летального исхода после вакцинации

На сегодняшний день в России не было летальных исходов после вакцинации от коронавируса, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Ни одного случая", - сказал министр в эфире "Первого канала". Мурашко сообщил, что проходить тестирование на антитела перед тем, как поставить прививку, не нужно, поскольку вакцина безопасна.

"Тестирование на антитела не проводится перед вакцинацией. Это все страны приняли, это действительно так", - сказал Мурашко.

Министр также рассказал, что пока в мире нет ни одного препарата, способного кардинально повлиять на течение коронавируса. Пока COVID-19 не является на 100% управляемой инфекцией.