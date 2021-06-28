Мурашко: Нет лекарства, кардинально влияющего на COVID-19

Коронавирус пока не является на 100% управляемой инфекцией, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что сейчас ситуация стала "немного проще", поскольку в мире появились вакцины. Однако по-прежнему нет препарата, способного кардинально влиять на течение заболевания.

"Есть препараты, которые на начальной стадии лучше влияют до средней степени тяжести, есть ряд других", - пояснил министр в интервью "Первому каналу".

В России зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заражения, в мире количество заболевших перевалило за 181 миллион.

Мурашко назвал принятые в России ограничительные меры очень мягкими. Он призвал граждан к дисциплине, чтобы не подвергать риску окружающих.