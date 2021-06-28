Мурашко оценил ограничительные меры в России из-за COVID-19

Ограничительные меры, введенные в России из-за распространения коронавируса, являются очень мягкими. Об этом заявил в интервью Первому каналу глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Есть такой устаревший принцип: где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека, поэтому подвергать риску окружающих как минимум не то чтобы безрассудно, а опасно и должно быть наказуемо. Дисциплина всегда дает эффект", - отметил министр.

"Все, что нужно делать ежедневно и постоянно, почему-то у нас вызывает ощущение, что нас в чем-то стеснили, но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всем", - добавил глава Минздрава.

Ранее Мурашко заявил, что COVID-19 в два раза чаще приводит к осложнениям у пациентов, чем сезонный грипп. Среди наиболее часто встречающихся осложнений министр назвал обострение хронических болезней у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями легких.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова на прошлой неделе заявила, что заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в России на 29,2% - до 76,2 случая на 100 тысяч населения. Одной из причин остается несоблюдение ограничительных мер, рост заболеваемости фиксируется во всех регионах.