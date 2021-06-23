Минздрав сравнил число осложнений после COVID-19 и гриппа

COVID-19 в два раза чаще приводит к осложнениям у пациентов, чем сезонный грипп. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Среди наиболее часто встречающихся осложнений Мурашко назвал обострение хронических болезней у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями легких.

Министр добавил, что запаса лекарств для больных COVID-19 в 20 регионах хватит на три-четыре недели.

"Совместно с министерством финансов и правительством готовим новые дополнительные документы по выделению финансирования для обеспечения на амбулаторном этапе лекарственными препаратами", - отметил глава Минздрава.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в России на 29,2% - до 76,2 случая на 100 тысяч населения. Одной из причин остается несоблюдение ограничительных мер, рост заболеваемости фиксируется во всех регионах.