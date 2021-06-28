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28 июня 2021 г.

Постановление правительства Мурманской области от 28 июня 2021 года № 421-ПП "О внесении изменений в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

На основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 25.06.2021 № 22 Правительство Мурманской области постановляет:

внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 21.06.2021 № 385-ПП), следующие изменения:

1. Абзац второй подпункта 5 пункта 3.1 дополнить словами ", за исключением мероприятий, проводимых в Мурманском океанариуме".

2. В пункте 3.3:

2.1. Абзац первый подпункта 17 после слов "кинотеатров (кинозалов)" дополнить словами ", Мурманского океанариума".

2.2. Подпункт 35 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"Требования абзаца второго настоящего подпункта не распространяется на членов экипажей воздушных судов, когда размещение в гостинице осуществляется в целях межполетного отдыха, а также граждан, размещение которых в гостинице осуществляется в рамках исполнения соответствующей обязанности авиаперевозчика в случае задержки или отмены авиарейса.".

Губернатор Мурманской области А.Чибис



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