Названы причины, по которым компании не могут работать эффективно

Новости

В России создали защищающий от ОРВИ спрей с антителами 03:32
Спасатели Мексики подключились к разбору завалов рухнувшего дома во Флориде 03:08
ВВС США нанесли удары по объектам проиранских сил в Ираке и Сирии 02:32
Вильфанд рассказал, когда спадет аномальная жара в ЦФО 02:22
На главной площади Нью-Йорка произошла перестрелка 01:56
Вирусолог назвал главную причину третьей волны COVID-19 в России 01:52
Лавров раскритиковал позицию США в адрес России после саммита в Женеве 01:15
Роналду бросил на поле капитанскую повязку после поражения от Бельгии 01:03
Португалия проиграла Бельгии и не смогла защитить титул чемпиона Европы 00:10
Франция - Швейцария. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 00:10
Хорватия - Испания. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 00:05
Сборная Нидерландов с 2004 года не побеждает в плей-офф Евро 27.06.2021
Диетолог назвал продукты, которые лучше не сочетать друг с другом 27.06.2021
Банкам рекомендовано сделать систему быстрых платежей удобной для физлиц 27.06.2021
Тренер сборной Нидерландов объяснил поражение от чехов 27.06.2021
У продолжения "Декстера" появилась дата премьеры 27.06.2021
Названы самые опасные для мозга продукты 27.06.2021
Бельгия - Португалия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 27.06.2021
"Форсаж 9" побил рекорд по сборам с большим отрывом 27.06.2021
Российские пилоты продолжают набирать очки в итальянской "Формуле-4" 27.06.2021
Онколог Минздрава назвал признаки рака у детей 27.06.2021
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заразился коронавирусом 27.06.2021
В ряде районов Москвы выпало до 40 процентов месячной нормы осадков 27.06.2021
Москву после жары накроет ливнями 27.06.2021
Мультфильм "Лука" сохранил лидерство в российском прокате 27.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
28.06.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Названы причины, по которым компании не могут работать эффективно

Текст: Алексей Дуэль
Покупая различные товары, мы не всегда задумываемся, что на их стоимость могут влиять неэффективные процессы. Причем как у производителей, так и у продавцов. Оптимизация этих процессов стоит не так дорого и за короткое время может принести в десятки раз больше денег, чем на нее надо потратить, считает генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Николай Соломон.
Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости

Николай Иосифович, ваша организация занимается повышением эффективности работы предприятий в рамках нацпроекта "Производительность труда". Сколько тратит государство на увеличение производительности частной компании на 1%?

Титов призвал бизнесменов "настраиваться на лучшее"

Николай Соломон: Тут сложно говорить про отдельную компанию, у всех разные базы, разные ситуации. Проще посмотреть в целом по экономике. У нас есть данные налоговой инспекции за 2019 год, за отчетный период проекты по оптимизации производства с нашим участием завершили 117 компаний, расходы ФЦК за этот составили около 600 млн рублей. В результате предприятия получили добавленной стоимости на 14 млрд рублей. Выросли налоговые отчисления, зарплаты персонала…

Добавленной стоимости продукции?..

Николай Соломон: Всей добавленной стоимости, создаваемой предприятием. Мы ее отслеживаем по налоговой отчетности. По сути, это чистая прибыль, только восстановленная на величину амортизации, налоговых отчислений и фонда оплаты труда. Просто потому что при, например, покупке нового оборудования, амортизация может сильно вырасти, но это никак не отражает эффективность работы.

В этом году круг ваших подопечных пополнили предприятия торговли. Как там с эффективностью?

Фото: iStock
Эксперты: Почти 70% минеральной воды производится с нарушениями

Николай Соломон: Там есть свои очень серьезные резервы для улучшений. Например, большинство ритейлеров формируют запасов на 40-50% больше необходимого. Они под эти требования подписывают поставщиков. Причем единственное обоснование этого требования: а вдруг у меня все завтра купят и мне нечего будет поставить на полки. А если не купят? Загромождаются склады, замораживаются деньги, производители вынуждены постоянно менять свои планы по выпуску продукции - расшатывается вся цепочка. При том, что цифровизация уже давно позволяет выстроить коммуникацию от ритейлера к производителю, формировать план выпуска продукции на несколько месяцев, избавить себя самих и всю экономику от гирь буферных запасов. Из-за них возникают дополнительные издержки на обслуживание оборотного капитала, содержание складов и так далее, что приводит к росту цен.

Другая проблема - в излишних регуляторных требованиях. Например, в аптеке, зачем-то надо отсканировать код с каждой пачки, лежащей в привезенной коробке. То есть сидят пять сотрудников склада и делают эту бестолковую и ненужную работу. Причем сами предприятия здесь проблем зачастую не видят и нас ими не грузят. Хотя бывают и другие ситуации. У тех же фармацевтов согласование выпуска нового препарата может растянуться на год. А потом, когда почти все процедуры пройдены, производственные линии готовы, покупатели найдены, из-за пусть даже технической ошибки в документах согласование приходится начинать с начала. Понятно, что это вопросы безопасности, но по сути - абсурд, при котором все наши правила бережливого производства и рекомендации не работают.

Из нацпроекта исключили отрасль ЖКХ. Там уже все налажено?

Югра готова стать пилотом по внедрению закона о социальном бизнесе

Николай Соломон: Это значимая отрасль для России, в ней есть много проблем. От работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики, водоснабжения, канализации, - а таких объектов очень много - зависят жизнь и благополучие людей. Когда ремонтники не успевают провести санацию труб и случается авария, то приходится привлекать для ремонта стороннего подрядчика, потому что у самого предприятия не хватает персонала даже для плановых операций. И бюджета на аварийно-восстановительные работы тоже нет. И жителям без горячей воды или отопления зимой плохо. Мы же помогали удвоить скорость выполнения операций по санации. Устранять аварию всегда дороже, чем делать профилактику. Тут экономика очевидна. Причем использовали очень простые инструменты: помогали правильно сложить оборудование в машине, распределяли обязанности в бригаде, чтобы все могли работать одновременно, а не по очереди, писали стандарты для каждого. Благодаря им даже неопытный сотрудник без специального образования мог быстро разобраться со своими обязанностями в той или иной ситуации. Это все - универсальные инструменты бережливого производства, они нужны в любой отрасли. И для их внедрения не требуются какие-либо значительные суммы.

Когда внедряются ваши методики, учитывается ли мнение рядовых работников?

Фото: Антон Подгайко/ТАСС
МЭР предложило льготы бизнесу на Кавказе в обмен на выход из тени

Николай Соломон: Разумеется. Вовлеченность сотрудников - важнейший элемент культуры непрерывных улучшений. Именно от них должно исходить минимум 70% предложений по улучшению. Люди должны поверить в то, что на их производствах есть серьезный потенциал к улучшениям, а происходящие изменения положительно скажутся на условиях труда и заработной плате. Именно руководители предприятий становятся примером для своих сотрудников. Этому нас научили коллеги из "Тойоты". Если директор сам ежедневно выходит на производство и лично следит за процессом, то система будет развиваться. Поэтому важно практику внесения предложений по улучшениям внедрять в на всех отечественных предприятиях.

Справка "РГ"

Стать участником нацпроекта может любая компания с выручкой от 400 млн рублей в год, работающая в таких отраслях, как обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство или торговля. Единственное ограничение: больше 50% акций компании должно принадлежать российским резидентам.

Эксперты ФЦК в рамках нацпроекта приходят на предприятие на полгода и помогают оптимизировать один производственный процесс. Для крупных компаний есть расширенный вариант поддержки. В этом случае проводят оптимизацию двух процессов, срок поддержки увеличивается до 1 года. До 2024 года участие в нацпроекте для предприятий бесплатное.

Экономика Товары и цены Экономика Отрасли Промышленность Экономика Бизнес Цены на продукты

Главное сегодня

Путин поручил до 1 июля расширить льготную семейную ипотеку
Лавров раскритиковал позицию США в адрес России после саммита в Женеве
Вирусолог назвал главную причину третьей волны COVID-19 в России
Греция ужесточила правила въезда для россиян
Захарова сравнила заявления Чехии по Врбетице с басней Крылова
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков