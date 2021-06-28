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Новый тизер "Черной вдовы" посвятили главному злодею фильма

Новости
    28.06.2021, 11:17
Текст:   Богдан Бобров

На YouTube-канале Marvel Entertainment вышел очередной промо-ролик грядущей киноленты "Черная вдова".

Фото: kinopoisk.ru
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Большая его часть посвящена главному антагонисту картины - Таскмастеру.

На видео демонстрируются его умения копировать технику боя противника и короткий эпизод поединка с Красным Стражем в исполнении Дэвида Харбора.

Премьера сольных приключений Наташи Романофф состоится уже очень скоро - старт проката в российских кинотеатрах запланирован на 8 июля.

Ранее сообщалось, что в Волгограде - родном городе героини Скарлетт Йоханссон - супершпионке собираются установить памятник.

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