О чем шла речь на форуме Ассоциации вузов России и Беларуси

Динамичное сотрудничество партнеров по высшей школе Союзного государства закрепляет их высокотехнологические позиции в мировом научно-техническом пространстве. Такой вывод содержался в выступлениях участников третьего форума Ассоциации вузов России и Беларуси. Он прошел в понедельник в онлайн-формате, информирует БЕЛТА.

Характеризуя роль и значение Ассоциации вузов, созданной три года назад, первый заместитель министра образования РБ Ирина Старовойтова назвала ее "важным инструментом координации взаимодействия, направленным на совершенствование процесса подготовки специалистов на основе передовых методов и технологий".

Прошло совсем немного времени, а Ассоциация вузов, по оценке местных обозревателей, приобрела за истекшие годы статус авторитетной диалоговой площадки. Она с успехом используется для установления продуктивных контактов и обмена передовым опытом по широкому кругу вопросов в сфере образования и науки.

О масштабах совместных проектов, по словам Старовойтовой, можно судить по научным разработкам в аграрном секторе и машиностроении, в области информационных технологий, электроники, энергетики, биофармацевтики и совместных космических исследований. Повышается и академическая мобильность, с удовлетворением констатировала отраслевой руководитель. "Все больше белорусских и российских студентов и аспирантов учатся в университетах обоих государств в рамках взаимных обменов", - пояснила она.

Диалог представителей вузовской науки Союзного государства в преддверии Форума регионов говорит о непрерывном развитии двусторонних отношений в области повышения качества и развития образования, подчеркнули в министерстве РБ. А крепнущие контакты партнеров по Ассоциации они назвали "образцовыми отношениями двух стран, которые связаны общностью принципов внешней и внутренней политики, пониманием общей истории, ценностей и культурных традиций, желанием сотрудничать и перенимать опыт".