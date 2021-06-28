Общественное телевидение РФ покажет "Прямую линию" Путина с сурдопереводом

В среду, 30 июня, в 12 часов дня по московскому времени начнется ежегодная "Прямая линия" с Владимиром Путиным, которая будет транслироваться ведущими федеральными телеканалами и радиостанциями. Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны.

Общественное телевидение России покажет "Прямую линию" с Владимиром Путиным с сурдопереводом, который будет осуществляться как в телеэфире, так и на сайте ОТР. Также трансляция события пройдет в эфире "Первого канала", каналов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Каждый гражданин России может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение "Москва - Путину", которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы также принимаются через сайт программы, СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Текстовые и видеовопросы к президенту могут быть отправлены и через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Прием вопросов будет осуществляться вплоть до окончания "Прямой линии" 30 июня.