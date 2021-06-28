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28.06.2021 11:04
Рубрика: Легковые авто

Персональные данные тысячи владельцев Mercedes-Benz утекли в Сеть

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Немецкий концерн Daimler AG допустил утечку персональных данных приблизительно 1000 владельцев и покупателей автомобилей Mercedes-Benz.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Информация была размещена в облачном хранилище клиентского сервиса - и компания случайно сделала ее общедоступной, пишет 25 июня Reuters.

Пострадали клиенты в США, других стран мира сбой не коснулся. Попавшие в открытый доступ данные содержат предоставленную клиентами личную кредитную историю, номера водительских удостоверений, данные кредитных карт и номера карт социального страхования.

В компании подчеркивают, что утечка не вызвана злонамеренными действиями со стороны, ее сервера не подвергались никаким хакерским атакам, и заверяют, что были предприняты надлежащие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, а личным данным пользователей больше ничего не угрожает.

#Mercedes-Benz