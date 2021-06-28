Песков: "Алые паруса" проводились с учетом рекомендаций Роспотребнадзора

Массовые мероприятия, в том числе праздник выпускников "Алые Паруса" в Санкт-Петербурге, проходят по решению местных властей и в соответствии с рекомендациями санитарных врачей, заявил журналистам 28 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного региона и конкретного города", - напомнил он. "Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы и в Санкт-Петербурге - и они реализовались на месте", - добавил представитель Кремля.

Песков признал, что "вспышка коронавируса идет действительно активно и в Москве, к сожалению, и в Санкт-Петербурге". "Ответственность кого-то за продолжение вспышки - ну, здесь по истечение какого-то количества дней будет понятно, мы с вами все увидим статистику - есть ли резкий скачок или нет", - заключил пресс-секретарь президента.