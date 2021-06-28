Песков: Решений о компенсации бизнесу за нерабочие дни не принималось

Компенсировать предприятиям ущерб из-за нерабочих дней не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, готов ли бюджет компенсировать затраты на зарплату работникам в нерабочие дни, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным из-за пандемии​​​.

Ранее тему компенсаций предпринимателям расходов, понесенных в связи с коронавирусом, поднял в своем докладе главе государства бизнес-омбудсмен Борис Титов.