Почему автомобиль не тянет в жару

Во время жары двигатель ведет себя странно: раскручивается до 3-4 тысяч оборотов, но явно не тянет, даже если выключить работающий кондиционер. Когда наступает ночь и температура воздуха падает, к мотору возвращается былая мощность.

При повышении температуры падает плотность воздуха и содержание в нем кислорода. Дышать становится трудно, эти изменения ощущает и техника. Особенно чувствительны к жаре старые карбюраторные моторы, пишет aif.ru.

Современным двигателям топливную смесь готовит электроника: она подбирает соотношение таким образом, чтобы все сгорало без остатка. Если меняется температура воздуха, то меняется и смесь.

На жаре компенсировать потери при впуске не получается из-за недостаточного количества кислорода. Для нормального сгорания на 1 часть топлива нужно 15 частей воздуха. При низких оборотах двигатель кое-как справляется с низким процентом кислорода. Но когда нагрузка растет, начинаются проблемы.

Электронный блок управления "знает" о нехватке кислорода на основании показаний нескольких датчиков. И начинает снижать подачу топлива. Мощность двигателя падает, разгон идет еле-еле.

В этом плане в жару в выигрышном положении находятся турбированные моторы. Наддув повышает давление, интеркулер охлаждает воздух и повышает его плотность. Но если за бортом +35, тяжело приходится даже таким двигателям. В жаркую погоду радиатор интеркулера рекомендуется чистить чаще, чтобы он работал более эффективно.

Усугубляет проблему нехватки кислорода грязный воздушный фильтр. Если он отмотал зиму, ездить с ним в жару просто опасно: очищающий элемент уже высох и забился дорожной пылью. За чистотой фильтра летом рекомендуется следить как следует.

В жару меняется и испаряемость бензина. Из-за разницы температур днем и ночью начинает образовываться конденсат в топливном баке. Если клапан неисправен, неизбежны скачки давления. Поэтому на старых машинах советуют время от времени открывать крышку бензобака, чтобы его выровнять.