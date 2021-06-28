Путин подписал закон о выплатах семьям погибших пожарных и таможенников

Члены семей погибших на службе пожарных, работников таможни, уголовно-исполнительной системы, а также органов принудительного исполнения станут получать ежемесячные денежные выплаты.

Норма о компенсациях зафиксирована в законе, который подписал президент РФ Владимир Путин. Изменения внесены в закон "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Согласно новому закону, ежемесячная компенсация будет начисляться и выплачиваться по аналогии с выплатой семьям сотрудников полиции, погибших от травм, полученных при исполнении служебных обязанностей. Средства смогут получать родители и другие близкие, в случае если их родственник - сотрудник уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможни или органов принудительного исполнения скончался "от вреда здоровью, полученного во время выполнения обязанностей".

Поясняется, что размер компенсации составит разницу между довольствием, которое получал погибший, и назначенной семье пенсией по потере кормильца.

О законе, устанавливающем новые компенсации, "РГ" подробно рассказывала в минувший четверг, когда документ был одобрен Советом Федерации.