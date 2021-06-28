Более 6 тысяч заявок подали рестораны Москвы на работу в режиме COVID-free

Столичные власти получили от рестораторов более 6 тысяч заявок на работу заведений в режиме COVID-free. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, в среднем поступает около 300 заявок в час - рестораны сообщают, что будут работать не только на доставку и на вынос, но и полноценно с применением QR-кодов, уточняет ТАСС.

Напомним, с 28 июня столичные кафе и рестораны могут принимать только тех гостей, которые сделали прививку от коронавируса, переболели инфекцией в течение последних шести месяцев или имеют отрицательный ПЦР-тест. Подтвердить это можно с помощью QR-кода, которые проверяют на входе в заведения.

Работая в режиме COVID-free рестораны могут не закрываться в ночное время, расставлять столы ближе, чем на 1,5 метра друг от друга, а гости могут не носить маски и перчатки. Официанты и другие сотрудники, работающие в зале, носить средства защиты все равно должны. Подать заявку на работу в таком режиме рестораторы могут на сайте i.moscow.