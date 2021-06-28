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28.06.2021 17:52
Рубрика: Культура

Митрополит Тихон и директор Третьяковки порассуждали об образе Невского

Текст: Елена Яковлева
Лучшие образы князя Александра Невского хоть в живописи, хоть в кино рисуют его взрослым, сильным и мужественным, между тем, по нынешним меркам он был чуть ли не подростком и выиграл Невскую битву в 19 лет. Образы князя лучше всего представлены на выставке "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского", которую 12 июня посетили патриарх Кирилл и Владимир Путин, и которая продлится до 8 августа. Промежуточные итоги выставочного рассказа о великом князе 28 июня подвели председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Митрополит Тихон напомнил, что организаторы задуманной еще в позапрошлом году выставки с самого начала ставили перед собой задачу посмотреть, как воспринималась русская история российскими художниками на протяжении трех веков.

Этот "взгляд сквозь века" сразу же обнаружил "идеологизированность" художественного рассказа, причем далеко не только в советское время.

Коллекция из 100 картин из 40 музеев (37 государственных и трех частных) убедила ее организаторов, что политические и интеллектуальные пристрастия художников и моды общественного мнения серьезно влияли на исторические образы, но не лишали эти образы ценности.

- Начинающаяся с рассказа о святом князе Александре Невском экспозиция представляет зрителям традиционный уже образ умудренного мужа, человека серьезного возраста, несущего великую ответственность за державу, людей и будущее нашего Отечества. И так оно и есть, - говорит митрополит Тихон, - но только князю во время Невской битвы было 19 лет, а во время Ледового побоища на Чудском озере - 21 год. И он никак не мог быть похожим ни на сыгранный 50-летним Николаем Черкасовым образ, ни на героя знаменитой картины Павла Корина.

Но эти картины однако передают, по мнению митрополита Тихона, "пусть сдержанный, но необходимый пафос и идею о великом правителе Руси".

Экспозиция, по его словам, как раз и интересна преломлением общественного мнения в представленных исторических образах, но памятник, который будет установлен на берегу Чудского озера, как раз уравновесит исторические образы лицами и фигурами молодых возвращавшихся с битвы молодых воинов.

Фото: Предоставлено пресс-службой музея архитектуры им. Щусева
В музее архитектуры им. Щусева открылась выставка "Архитектура памяти"

- Мы проделали немалую работу, перелопачивая музейные фонды, - подчеркнула директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. - И эта невероятно сложная, детальная работа позволила нам вернуть из небытия огромное количество полотен и имен художников.

У исторических картин причудливая судьба, их сенсационное появление часто сменяется полным забвением работы. Но и среди исторических полотен есть гениальные картины, например, знаменитая картина "Меньшиков в Березове" Василия Сурикова, представляющая нам, по словам Трегуловой, "фигуру невероятной мощи" и являющаяся одним из достижений исторической живописи. А картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" являет нам своего героя фигурой шекспировского масштаба.

Исторические события и личности оказывались в фокусе художественного внимания не только в живописи, но и в литературе, драматургии, в театре, в опере, отметила Трегулова, упомянув великие исторические оперы "Жизнь за царя" или "Борис Годунов".

Знаменитые же образы же Александра Невского у Эйзенштейна и Корина, по ее мнению, стали метафорами силы народа и его способности не только к сопротивлению, но и к разгрому врага.

Как самые невероятные артефакты выставки она отметила представленные на ней "Довмонтов меч" 13 века и Городецкий шлем (в Городце, по преданию, скончался возвращающийся из Золотой Орды князь). Особого внимания, по мнению Трегуловой, также заслуживают представленные на выставке эскизы Генриха Семирадского к росписи храма Христа Спасителя и картина Виктора Васнецова "Архангел Михаил повергает дьявола", полная предчувствия катастроф 20 века.

Справка РГ

Масштабная выставка в Новой Третьяковке проходит с 13 июня по 8 августа. На ней представлены произведения из более чем сорока музейных собраний и частных коллекций. Экспозиция строится по тематическому принципу. Она включает шесть разделов: "Древняя Русь. Легенды и быль", "Московское царство. Иоанн Грозный", "Герои Смутного времени. Первые Романовы", "Русские бояре XVII столетия. Обычаи и нравы", "От Петра Великого до Екатерины Великой", "Военная история России XVIII - начала XX века". Отдельное внимание уделено русской живописи конца XVIII - начала XX века, истории создания шедевров, важнейшим событиям - от Крещения Руси до Первой мировой войны.

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