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28.06.2021 14:28
Рубрика: Общество

Оперштаб: За три дня почти 2,5 миллиона москвичей получили QR-коды

Текст: Любовь Проценко
За первые три дня горожанам для похода в ресторан и на мероприятия было сгенерировано почти 2,5 миллиона QR-кодов. Те, у кого возникли сложности, отправили почти 19 тысяч обращений в техподдержку портала mos.ru.
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Специалисты получили чуть более 9 тысяч обращений по поиску цифрового сертификата после вакцинации и почти 10 тысяч - по итогам заболевания в течение последних 6 месяцев.

Фото: iStock
Москвичам рассказали, где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий

Большинство тех, кто оставил обращение по факту вакцинации (63% рассмотренных заявок), получат QR-код сегодня до конца дня. Тем же, кому цифровой сертификат в силу объективных причин не может быть сгенерирован, направляются разъяснения о том, почему код не может быть выдан и что следует сделать для его получения.

• Например, 23% - прошли вакцинацию в другом регионе или в учреждении, не подведомственном департаменту здравоохранения, и в настоящее время проводится сверка их данных с федеральным регистром вакцинированным. Если данных не окажется в федеральном регистре, сведения о таких обращениях будут переданы для рассмотрения в Минздрав России. Самим же жителям в таком случае рекомендуется обратиться в то медучреждение, где была поставлена прививка, для проверки корректности внесения информации в федеральный регистр;

• 8% - не проходили вакцинацию вовсе. В указанных в заявках учреждениях была проверена вся первичная документация, но ни в ней, ни в информационных системах записей о вакцинации не оказалось. В таком случае граждане могут получить цифровой сертификат, сдав ПЦР тест;

• 5% - сделали прививку только одним компонентом, и соответственно получат QR-код только после завершения вакцинации вторым компонентом. Пока для них также может быть сгенерирован QR-код по итогам сдачи ПЦР;

• 0,1% - сделали первый компонент вакцины и болеют сейчас. Таким пациентам сертификат не может быть выдан, поскольку они должны находиться на изоляции и пока представляют опасность для окружающих. По факту выздоровления QR-код будет сформирован;

• 0,7% - сделали прививку незарегистрированной на территории РФ вакциной или вакцинировались на территории другой страны. В этом случае жителям предложено получить QR-код по итогам сдачи ПЦР теста.

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