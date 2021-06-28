После стрельбы в Ивановской области задержан второй подозреваемый

В Ивановской области задержан 44-летний житель Кохмы, подозреваемый в расстреле своих оппонентов 26 июня.

Напомним, в ночь на субботу к частному дому на улице Лермонтова в Кохме пришла группа мужчин, чтобы урегулировать свои претензии к хозяину жилища. Тот встретил их не один, выяснение отношений закончилось стрельбой. Один из пришедших, 30-летний мужчина, погиб на месте, еще двое с огнестрельными ранениями доставлены в больницу. По горячим следам был задержан сын хозяина дома, а сам владелец был объявлен в розыск. Теперь нашли и его.

- Стрелял отец, по поводу сына будет решаться вопрос о его причастности к совершению преступления, - рассказала "РГ" представитель управления СК РФ по Ивановской области Юлия Вейсман.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. В доме подозреваемого нашли карабин "Сайга", травматический пистолет и другое оружие, уточнили в СК.