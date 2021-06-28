Рафик Загрутдинов: В столице готовятся к вводу девять станций МЦД

В Москве готовятся к вводу девять станций МЦД. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Строительство новой станции "Печатники" в дополнение к уже введенной "Щукино" завершится до конца года на МЦД-2. Еще две станции заработают на МЦД-4 - "Аминьевская" и "Минская". На "Минской " одна пассажирская платформа откроется в 2021 году, вторая - в 2022 году.

В этом году завершена так же реконструкция пяти станций этого диаметра: "Кокошкино", "Толстопальцево", "Апрелевки", "Мещерской" и "Матвеевской". С начала лета завершена реконструкция двух остановочных пунктов МЦД - Баковка, Внуково, построен новый вокзал Восточный.