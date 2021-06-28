Суд отказался арестовать китайца, купившего в РФ сына у суррогатной матери

Пресненский районный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство следствия и арестовать гражданина Китая Лю Цзюна, проходящего по громкому уголовному делу о суррогатном материнстве и незаконной торговле детьми. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает пресс-служба Пресненского суда.

В суде уточнили, что Лю Цзюн подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса РФ ("торговля людьми"). По вмененному составу преступления обвиняемому грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, в прошлом году в Москве в квартире на Аргуновской улице нашли пятерых младенцев, за которыми ухаживали няни-китаянки. Как выяснилось, малышей родили суррогатные матери, из-за коронавируса вывезти их не удалось. При этом все документы на новорожденных были оформлены на китайском языке. Лю Цзюн за деньги приобрел одного из этих малышей. При этом ему удалось подтвердить генетическое родство с ним.