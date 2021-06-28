В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

Аномально жаркая погода уходит из Москвы - прошедшие в понедельник ливни понизили температуру в столичном регионе, и до конца недели она будет держаться в районе комфортных отметок. В то же время москвичам стоит чаще брать с собой зонт - дожди будут частыми.

Погода в Москве и области останется неустойчивой на протяжении всей недели, рассказала RT специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Во вторник, например, в столице пройдут небольшие дожди, а столбики термометров покажут около 23-25 градусов выше ноля.

Продолжатся дожди и в ночь на среду, а днем возможна гроза. При этом станет прохладнее - 20-22 градуса. Похожая картина и в четверг - частые, хоть и небольшие дожди, воздух прогреется до 22-24 градусов.

"В пятницу и субботу, 2 и 3 июля местами небольшой кратковременный дождь. Ночью 11-16 градусов, днем 22-27 градусов, ветер северной четверти 4-9 м/с", - отметили в Гидрометцентре.