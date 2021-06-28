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28.06.2021 19:58
Рубрика: Общество

В Иванове вновь отложили открытие "ковидного" госпиталя

Текст: Татьяна Ткачёва

Больницу для лечения больных с COVID-19 пока не могут ввести в эксплуатацию из-за ошибок строителей. Об этом сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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- У нас есть проблема с госпиталем. Откровенно говоря, строители там напортачили. Сейчас мы вместе с коллегами из Правительства России делаем все, чтобы побыстрее этот госпиталь ввести в эксплуатацию, - отметил он в своем обращении к жителям региона.

Быстровозводимый инфекционный госпиталь на 364 койки должны были сдать до 31 декабря 2020 года. Госконтракт с подрядчиком был заключен в октябре. В начале 2021-го сообщалось, что в целом здание готово: двухместные палаты, операционные, отделения реанимации и диагностики… Оставалось оснастить его оборудованием.

Бюджетные средства - 2,5 миллиарда рублей, выделенные Ивановской области из резервного фонда Правительства РФ, - были перечислены строителям в полном объеме. Однако работы на площадке застопорились, объект в эксплуатацию не ввели.

В апреле СК возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ). Следствие выясняет, почему сотрудники департамента строительства и архитектуры Ивановской области перевели деньги подрядчику до приемки госпиталя, несмотря на нарушение сроков, установленных контрактом.

Фото: iStock
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Тем временем заболеваемость COVID-19 в регионе растет, за последнюю неделю на треть увеличилось количество пациентов с пневмонией. Как сообщил руководитель департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, в стационарах находятся 1 033 человека с коронавирусной инфекцией, в том числе на койках с кислородом - 744, на ИВЛ - 34. Свободных коек для пациентов с COVID-19 - 215.

В Ивановской области ввели ограничения для туристов, прибывающих в составе автобусных или шоп-туров.

По решению регионального штаба по борьбе с коронавирусом сотрудники предприятий и организаций, сделавшие первичную прививку против COVID-19 до 15 июля, освобождаются от тестирования на коронавирус раз в четыре дня, как и те, у кого есть актуальная справка о наличии антител к вирусу или сертификат о полном курсе вакцинации.

- В последнее время темпы вакцинации кратно повысились. На оперативном штабе обсуждаем вопрос введения послаблений в масочном режиме для тех предприятий, где персонал на 100 процентов вакцинирован или имеет антитела, - добавил Артур Фокин.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Пандемия коронавируса COVID-19

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