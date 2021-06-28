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28.06.2021 14:19
Рубрика: Экономика

В московском метро из-за подтопления приостановлено движение

Текст: Сергей Бабкин

Из-за мощного ливня в Москве было экстренно приостановлено движение на "оранжевой" и "голубой" ветках метро.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Москву и область накрыл сильнейший ливень

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, на станцию "Ясенево" поступает огромный поток воды с улицы. Она попала и в вестибюль, и на платформу. Ради безопасности пассажиров приостановлено движение поездов от "Теплого стана" до "Новоясеневской". Спецслужбы метро делают все возможное, чтобы восстановить движение.

Также поезда временно не ходят от "Киевской" до "Кунцевской". Пассажирам предлагают воспользоваться "синей" веткой.

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