В московском метро из-за подтопления приостановлено движение

Из-за мощного ливня в Москве было экстренно приостановлено движение на "оранжевой" и "голубой" ветках метро.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, на станцию "Ясенево" поступает огромный поток воды с улицы. Она попала и в вестибюль, и на платформу. Ради безопасности пассажиров приостановлено движение поездов от "Теплого стана" до "Новоясеневской". Спецслужбы метро делают все возможное, чтобы восстановить движение.

Также поезда временно не ходят от "Киевской" до "Кунцевской". Пассажирам предлагают воспользоваться "синей" веткой.