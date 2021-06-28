В Москве рестораны готовы компенсировать гостям стоимость ПЦР-тестов

Ряд московских ресторанов готов компенсировать своим гостям стоимость ПЦР-тестирования. Об этом на совместной пресс-конференции с представителями отрасли заявил заммэра Алексей Немерюк.

"Коллеги предложили компенсировать стоимость ПЦР-теста для гостей, у которых нет возможности сделать прививку", - сообщил Алексей Немерюк.

Как уже писала "РГ", с сегодняшнего дня в московском общепите введена система QR-кодов. Вход в рестораны и на массовые мероприятия возможен только при предъявлении метки о вакцинации, наличии антител или отрицательном ПЦР-тесте.