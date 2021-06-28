В Подмосковье без электроэнергии остались 15 тысяч человек

В подмосковной Балашихе без электроэнергии остались около 15 тысяч человек. Восстановление электроснабжения на особый контроль взяло министерство энергетики страны.

"Минэнерго России взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Московской области, где 28 июня в 12.52 отключились линии электропередачи на подстанцию Балашиха", - сообщили в ведомстве.

Мощность отключенных потребителей составляет 9,8 МВт, уточнили в министерстве.

Напомним, днем 28 июня в столичном регионе прошли сильные ливни и грозы, непогода привела к различным авариям. В частности, на подстанции в Балашихе из-за попадания молнии произошло возгорание, сообщал ТАСС.