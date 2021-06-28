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28.06.2021 04:45
Рубрика: Общество

В Хабаровске возобновили вакцинацию от COVID-19

Текст: Александр Филимоненко

В Хабаровске возобновили антиковидную вакцинацию первым компонентом после трехдневной приостановки. Об этом сообщил минздрав Хабаровского края.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"Возобновлена вакцинация первым компонентом "ГамКовидВак (Cпутник V) в "Уголке здоровья" в ТРК "Броско Молл". Вакцинацию ведут медработники городской поликлиники № 16. Они сегодня в 8:00 получили вакцину, которая была доставлена накануне из Москвы в Хабаровск самолетом", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.

С 25 июня в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре медики вынуждены были прекратить вакцинацию из-за нехватки первого компонента препарата. 27 июня в регион доставили 15 тысяч доз вакцины, сегодня ожидается еще одна партия в 50 тысяч доз. Это позволит обеспечить вакциной всех желающих.

По информации минздрава, 29 июня снова откроется мобильный пункт в хабаровской ледовой арене "Ерофей".

В медучреждения Комсомольска-на-Амуре вакцину доставят в понедельник.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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