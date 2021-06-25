В Хабаровском крае приостановили вакцинацию от COVID-19

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию от коронавирусной инфекции из-за нехватки первого компонента вакцины, сообщили в региональном минздраве.

"Темпы вакцинации от COVID-19 в Хабаровском крае резко выросли. За последние двое суток привито 5,2 тысячи человек, основной спрос на вакцину в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины в "Вивее", КДЦ, 11-й поликлинике, 10-й поликлинике, 5-й поликлинике, а также в поликлиниках Комсомольска-на-Амуре. Вакцинация вторым компонентом продолжится в обычном режиме", - говорится в официальном сообщении минздрава региона.

Из-за отсутствия вакцины до понедельника, 28 июня, не будет работать мобильный пункт в "Арене Ерофей".

По данным минздрава, в ближайшие дни в Хабаровский край поступят 15 тысяч доз вакцины. Чтобы все желающие смогли сделать прививку, мобильные пункты вакцинации в Хабаровске будут работать до полуночи или в круглосуточном режиме.