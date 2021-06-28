В Приамурье не будут ждать федеральных денег для помощи подтопленцам

Федеральные выплаты пострадавшим от паводка в Амурской области произведут за счет средств резервного фонда правительства региона. Таким образом, люди смогут получить помощь раньше, чем прекратятся подтопления всего Приамурья.

- У нас сегодня уже есть территории, которые освободились от воды, мы может актировать ущерб и своими деньгами из резервного фонда осуществлять федеральные выплаты. Для этого необходимо собрать все необходимые данные, оформить все документы, которые впоследствии передадим на возмещение затрат областного бюджета на федерацию, - заявил губернатор Приамурья Василий Орлов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Выплатить подтопленцам планируют от 50 до 100 тысяч рублей, в зависимости от объема ущерба, причиненного стихией. Кроме того, каждый пострадавший может получить по 10 тысяч рублей единовременной материальной помощи.

Чтобы получить деньги, пострадавшим от паводка надо будет открыть счет в банке, на который перечислят средства. Сделать это, благодаря договоренности с областными банками, они смогут всего за пару дней, не выезжая в офис и не готовя заявление. А вот заявления на получение областных и федеральных выплат понадобятся. На их основании специально созданные комиссии будут выезжать на места и оценивать причиненный ущерб.

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Севостьянов сообщил, что восемь комиссий созданы в шести муниципальных образованиях. Они уже обследовали 49 жилых домов. Кроме того, министерство уже проверило 28 пакетов документов для оказания финансовой помощи пострадавшим. Согласовываются распоряжения о выплате единовременной поддержки в размере 30 тысяч рублей за подтопление домовладений.