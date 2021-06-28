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28.06.2021 11:13
Рубрика: Культура

В Казани провели фестиваль "театра горожан"

Текст: Кристина Матвиенко
Фото: Предоставлено фестивалем "театра горожан" Фото: Предоставлено фестивалем "театра горожан"
Фото: Предоставлено фестивалем "театра горожан"

Год назад, в начале пандемии, в Казани прошла лаборатория "театра горожан" -ее провела на только что открытой площадке Moñ драматург и куратор Наталья Боренко, взявшая метод у немецких театральных деятелей (в Германии существует практика Buhne Theater). С помощью этого метода жители Казани и заговорили со сцены - о себе и своих предках, на русском и татарском языках, посредством личных писем, интервью, песен и стендапов.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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В июне, в разных локациях города, включая Иннополис, площадку Moñ и Адмиралтейскую слободу, показали получившиеся в итоге годичной работы проекты "театра горожан", а еще - результаты лаборатории "Город АРТ-подготовка", ридинг Нурии Фатыховой "Авазлар / Голоса" и сайт-специфические перформансы на мотив тюркской поэмы "Кыйссаи Йосыф". Вся программа выросла из прививки "театром горожан", то есть инструмента по вовлечению "просто людей" в театральные практики с тем, чтобы театр еще чуть-чуть разгерметизировался.

"Театр горожан" - формат, подразумевающий участие в спектакле не актеров и вообще не театральных профессионалов. Важна открытость самого действия, позволяющего говорить о жизни людей через их же присутствие. Главный инструмент такого театра - вовлечение, когда свидетели не отдают свои голоса другим, например, актерам, а говорят от первого лица. Версий у "театра горожан" великое множество: в Глазго существует The Citizens Theatre, исповедующий работу с локальными комьюнити и совместную с горожанами творческую жизнь с 1945 года; немецко-швейцарский проект Rimini Protokoll делал свой "100 % X" в разных городах, в том числе в российском Воронеже.

В России "театр горожан" развивается с середины 2010-х годов. Само понятие в обиход ввел московский Центр им. Мейерхольда, в котором в 2015 году появились кружки для горожан и публичные показы "горожанских" перформансов и спектаклей.

Интервенции в город, вовлекающие "просто людей", совершает Всеволод Лисовский. Социальной хореографией занимаются Татьяна Гордеева, Екатерина Бондаренко и Ольга Цветкова. "Золотая Маска" в 2019 проводила в парке "Сокольники" лабораторию "Театр людей". Наконец, у нас есть Елена Гордиенко, исследовавшая "валоризацию обыденного" в современном театре. Все это создало важный тренд, связанный с демократизацией театра. В Казани он упал на хорошо взрыхленную почву: кураторы площадки Moñ (Елена Ковальская и Туфан Имамутдинов) и создатели, они же продюсеры Фонда "Живой город" (Инна Яркова, Артем Силкин, Диана Сафарова), настойчиво соединяют социальное с эстетическим.

В инклюзивном "Плюс-минус спектакле" Ксении Шачневой из Набережных челнов женщины с инвалидностью смешно и трагично говорили о своей бытовой жизни, с которой зритель не знаком, если не столкнули личные обстоятельства. В ридинге "Авазлар / Голоса", превращенном в "коммуникативный" спектакль культурологом и куратором Нурией Фатыховой, зрители медленно и внимательно читают короткие свидетельские тексты, собранные по опен-коллу из разных уголков Татарстана и не только. Среди текстов - скупой автофикшн татарской деревенской жительницы, в трудные 1930-е рожавшей и так же быстро терявшей одного за другим семерых детей. Короткий дневник, уравнивающий роды и сельскохозяйственные ритуалы, вызвал острую дискуссию: как жили тогда и как сейчас, как посмотреть на этот опыт с точки зрения современной светской женщины, а как - с позиции мусульманки? Нурия Фатыхова провела зрителей через внимательное и критическое чтение, открыв красоту чужого языка для тех, кто не знает татарского, и указав на незримые границы между культурами и опытами. Можем ли мы их преодолеть? Ридинг-спектакль "Авазлар / Голоса" убеждает, что да.

Целый день фестиваля был отдан под показы лаборатории "Кыйссаи Йосыф": трое кураторов, режиссер Туфан Имамутдинов и хореографы Марсель Нуриев и Нурбек Батулла, предложили разным людям, среди которых оказались культуролог, математик, экскурсовод, домристка, поразмыслить о том, что такое сегодня сюжет древней тюркской поэмы о предательстве, смерти и счастье. В перформансе "Ташбаш" Марата Казиханова закладывали камнями, напоминая о том, как сводные братья из ревности засадили Йосыфа живьем в колодец. Опера-променад "Юл" Энже Дусаевой, Гузелии Гиматдиновой и Анны Сокольской разворачивалась на пыльных улочках Адмиралтейской слободы и вбирала в себя звуки окружающей среды. "Ачлык" - живая инсталляция пятерых молодых художников - была посвящена поволжскому голоду 1930-х, катастрофе, запечатленной в документальной фотографии, а сегодня отрефлексированной через перформативные жесты. Алия Гайнуллина в перформансе [А] ходила в пугающем черном по подземному переходу, а потом распахивала одежду, обнаруживая красные розы. Радик Айнулов в Sukir на сутки лишал себя возможности видеть - просто надев на глаза черную повязку. Все эти придуманные к конкретной локации жесты опрокинули сюжет о Йосыфе в нынешнее время - с его страхами, но и стоической надеждой.

Казанский проект стал одной из первых осторожных попыток проверить новые возможности театра, озабоченного жизнью города и горожан.

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