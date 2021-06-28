В Кузбассе троих пострадавших в ЧП с самолетом выписали из больницы

Еще трое пострадавших при жесткой посадке самолета в Кемеровской области выписаны из стационаров.

Как сообщил "РГ" пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик, одного пациента отпустили домой из Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского, еще двоих - из Центра охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Трое из девяти оставшихся в этом медучреждении пострадавших все еще находятся в реанимации.

Напомним, самолет L-410 19 июня, совершая плановый тренировочный полет, потерпел крушение близ села Журавлево в Промышленновском районе Кузбасса. По предварительным данным, почти сразу после вылета с аэродрома "Танай" у машины отказал один из двигателей. Возвращаясь на аэродром, самолет задел крылом лесной массив и рухнул на землю. Четыре человека, включая обоих членов экипажа и парашютистов-инструкторов, погибли, пятнадцать получили различные травмы.

На борту, которым управляли опытные пилоты, находилось семнадцать спортсменов-парашютистов. Двое пострадавших в тот же день были переведены на амбулаторное лечение. А позже из больницы выписался еще один участник полета.