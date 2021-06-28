На Новой Земле обнаружили реликтовых леммингов, переживших мамонтов

Архангельские биологи обнаружили на архипелаге Новая Земля реликтовый подвид леммингов, предки которых были современниками мамонтов.

Как сообщили в Федеральном исследовательском центре комплексного изучения Арктики, это копытные лемминги, которые отличаются от своих материковых собратьев особым строением передних лап, напоминающих копытце. Благодаря разросшимся когтям и ороговевшим подушечкам пальцев лемминги способны рыть глубокие норы в промерзшей земле тундры.

Ученые доказали, что это особый новоземельский подвид, который обитает только на архипелаге. Они провели генетический анализ и полностью расшифровали геном животного, которого еще в 1841 году описал известный российский естествоиспытатель Карл Бэр.

- Дело в том, что исторически было описано много различных видов и подвидов. Но сегодня в результате генетической революции можно убедиться, действительно ли описанный ранее подвид отличается от других, - пояснил директор ФИЦКИА УрО РАН, член-корреспондент РАН Иван Болотов. - Это очень важная работа, поскольку многие виды и подвиды не выдерживают такую проверку. В случае с новоземельским леммингом подтвердились его существенные генетические отличия от материкового. А это в очередной раз подтверждает гипотезу о "парке плейстоценового периода", существовавшем на Новой Земле.

По мнению ученых, этот арктический архипелаг не был полностью покрыт льдами в период двух последних максимумов оледенения. Лемминги появились там 80-100 тысяч лет назад, когда острова еще были частью суши, и обитали вместе с мамонтами, шерстистыми носорогами и пещерными львами. Но гиганты вымерли, а их маленькие современники сохранились в таких местах-"холодильниках", как Новая Земля.

Новоземельские лемминги занесены в Красную книгу Архангельской области. В основном они сосредоточены на Южном острове архипелага, но могут достигать и самой северной его точки - мыса Желания.

Аналогичным образом биологи обнаружили на Новой Земле особый подвид норвежского лемминга.