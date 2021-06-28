В Ленобласти простились с экипажем разбившегося вертолета Ми-8

В Ленинградской области в 33-й отдельной ордена Жукова бригаде оперативного назначения простились с экипажем разбившегося боевого вертолета Ми-8. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии в понедельник отдали воинские почести погибшему экипажу. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Росгвардии Северо-Западного округа России.

Напомним, 24 июня экипаж выполнял учебно-тренировочный полет. Он поднялся в воздух около 20 часов. А потом связь с ним прервалась. Это случилось в Гатчинском районе. Вертолет упал в районе деревни Корпикюля на дороге Гатчина - Пушкин. На борту Ми-8 не было вооружения.

Руководство Росгвардии Северо-Западного округа выступило с инициативой о представлении к государственным наградам майора Николая Мулюкина, старшего лейтенанта Рамиля Сулейманова, капитана Дениса Куликова за мужество и героизм. Они до последнего пытались посадить вертолет и уводили его от жилых домов.

С летчиками простились родные и близкие, представители центрального аппарата и Северо-Западного округа Росгвардии, Ломоносовского района Ленинградской области, сослуживцы. Провожая их к местам захоронения, почетный караул Северо-Западного округа Росгвардии отдал экипажу воинские почести.