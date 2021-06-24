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24.06.2021 22:34
Рубрика: Происшествия

Экипаж Ми-8 до последнего уводил машину от жилых домов

Текст: Михаил Фалалеев
Вертолетчики погибшего в Ленинградской области Ми-8, принадлежащего Росгвардии, в своем последнем полете совершили подвиг - сумели увести обреченную машину от жилых домов, спасая тем самым жизни мирных жителей. Кто знает, если бы не это, возможно, у них и был бы шанс спастись.

Сообщение о падении вертолета в оперативные службы поступило в четверг 24 июня примерно в 20.30. Факт катастрофы военного вертолета подтвердили в Северо-Западном округе Росгвардии. Начальник пресс-службы округа Анатолий Фомичев сообщил, что "транспортно-боевой вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии, выполняя учебно-тренировочный полет, в результате авиационного происшествия совершил падение". По его словам, экипаж вертолета до последнего уводил машину от жилых зданий населенного пункта. Пострадавших среди населения нет. Погибли трое военнослужащих - пилот, второй пилот и бортмеханик вертолета.

Машина упала в районе деревни Корпикюля на дороге Гатчина - Пушкин. Вертолет был без вооружения. При падении возник сильный пожар, который вскоре был потушен спасателями.

Причины катастрофы пока неизвестны. На место трагедии выехала комиссия Северо-Западного округа Росгвардии под руководством начальника авиации.

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