Экс-глава городской полиции Судака предстанет перед судом

Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении бывших начальника и и.о. замначальника горотдела МВД по Судаку. Им инкриминированы превышение должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и получение взятки (часть 4, пункт "а" части 5 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с июля 2019 года по июль 2020-го они как совместно, так и по отдельности содействовали незаконному освобождению лиц от административной и уголовной ответственности, получали взятки и превышали должностные обязанности. Так, в июле 2019 года, будучи начальником участковых, и.о. начальника горотдела полиции удовлетворил просьбу судакчанина укрыть правонарушение, которое совершил знакомый последнего, и не привлекать того к ответственности за розничную реализацию спиртосодержащей жидкости без лицензии на право реализации алкогольных напитков. Руководитель поручил подчиненным, которые вели соответствующие административные производства, переписать объяснения нарушителей, заменив в них спиртосодержащую жидкость на сок. В итоге нарушитель избежал административной ответственности.

В другом случае по вине экс-начальника отдела человека незаконно привлекли к административной ответственности, благодаря чему приятель последнего, который действительно занимался незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции, этой ответственности избежал.

Еще в одном случае судакский отдел полиции провел проверку того, как некий гражданин незаконно перевез 600 литров спиртосодержащей жидкости. От его имени к начальнику отдела обратился посредник и предложил посодействовать в возвращении изъятого груза и прекратить проверку. Затем тогдашний и.о. замначальника ОМВД, заранее договорившись с руководителем, получил за содействие взятку в 75 тысяч рублей.

Следователи также установили, что экс-начальник горотдела с апреля по июнь 2020 года незаконно поручал своему подчиненному за его же счет покупать для себя и доставлять в определенное место строительный щебень. В благодарность за услугу руководитель ОМВД подписал приказы о поощрении подельника премией в 30 тысяч рублей.

На время следствия суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для изучения, утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

Комментируя действия бывших руководителей Судакского горотдела полиции, в МВД по Крыму "РГ" сообщили, что в июле 2020 года сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по республике выявили факт незаконного получения фигурантами незаконного вознаграждения за прекращение производства по делу об административном правонарушении и возврат ранее изъятой алкогольной продукции. После проведенной служебной проверки обоих полицейских уволили из органов внутренних дел "по негативным основаниям".